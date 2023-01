Ação coletiva acusa Facebook de segmentação discriminatória de publicidade no Canadá

JN/Agências Hoje às 00:43 Facebook

Um tribunal de recurso da província canadiana do Quebec aprovou uma ação coletiva contra o Facebook, que acusa a rede social de discriminação por idade, sexo ou origem na sua segmentação de publicidade.

A gigante californiana das redes sociais pode ter que pagar indemnizações a milhares de cidadãos do Quebec que usaram a plataforma desde 2016 para procurar emprego ou casa e que tiveram anúncios ocultados devido aos critérios discriminatórios, adiantou esta quarta-feira a advogada dos queixosos à agência France-Presse (AFP).

"Estamos satisfeitos com a decisão do Tribunal de Apelação de Quebec", frisou Audrey Boctor, referindo-se a "práticas discriminatórias generalizadas".

"A discriminação algorítmica que impede certos grupos de pessoas, como mulheres e trabalhadores mais velhos, de receber anúncios de emprego é apenas uma forma moderna do mesmo tipo de discriminação que é proibida pela Carta de Quebec", sustentou a advogada.

A ação coletiva foi iniciada em 2019 antes de ser rejeitada por um tribunal de primeira instância.

Contactada pela AFP, a Meta, empresa-mãe do Facebook, não quis comentar a decisão do tribunal de recurso do Quebec, mas garantiu que tomou medidas "para promover a não-discriminação e a equidade nos sistemas de publicidade".

O grupo que controla o Facebook enfrentou processos semelhantes nos Estados Unidos.

Em junho, a empresa concordou em mudar os seus métodos de segmentação de publicidade e pagar 115.054 dólares (cerca de 109 mil euros] em multas para encerrar um processo do governo dos Estados Unidos, que a acusava de facilitar a discriminação racista e sexista.