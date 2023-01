JN Hoje às 10:29 Facebook

Um acidente com um autocarro de dois andares em Somerset, no Reino Unido, está a mobilizar um "número significativo" de meios de socorro. A bordo do veículo seguiriam 70 pessoas, que estavam a caminho de uma central nuclear.

O alerta para o sinistro foi dado pelas 06 horas, não sendo ainda conhecido o número exato, nem o estado das vítimas.

De acordo com alguns jornais ingleses, o acidente envolveu ainda um motociclo.