Acidente com autocarro faz 14 mortos no México

Catorze pessoas morreram e 19 ficaram feridas quando um autocarro, que transportava trabalhadores, capotou em Tuxcueca, no estado de Jalisco, no oeste do México

A Unidade de Proteção Civil do Estado de Jalisco indicou que o autocarro transportava trabalhadores de uma empresa produtora de bagas.

Segundo testemunhas, o autocarro teve uma falha no sistema de travagem quando se dirigia para a cidade de Jocotepec. O motorista, ao tentar imobilizar o veículo, embateu frontalmente contra um muro à beira da estrada. O condutor é uma das vítimas mortais, tendo falecido já no hospital.