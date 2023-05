Acidente com barco no Lago Maggiore causa quatro mortes em Itália

JN/Agências Hoje às 10:01 Facebook

Quatro pessoas morreram, após o barco turístico onde seguiam ter virado no Lago Maggiore devido aos ventos fortes, informou o corpo de bombeiros da Itália esta segunda-feira.

O acidente aconteceu este domingo ao largo de Lisanza, no extremo sul do lago no norte da Itália, depois de o tempo repentinamente ter ficado tempestuoso.

"Os corpos de quatro pessoas foram recuperados", disse à AFP o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari.

O presidente da região da Lombardia, Attilio Fontana, disse que um "redemoinho" fez com que o barco de 16 metros de comprimento virasse.

Cerca de 20 sobreviventes foram resgatados por barcos que passavam ou nadaram até a costa, avança a imprensa italiana.

O barco transportava turistas italianos e estrangeiros e afundou rapidamente, levando consigo uma das vítimas, segundo relatos.

Um vídeo dos bombeiros mostrou um helicóptero de busca e salvamento a sobrevoar as águas agitadas, onde cadeiras e outros objetos da embarcação flutuavam.

O Lago Maggiore, que fica no lado sul dos Alpes, é o segundo maior lago da Itália e um destino turístico muito popular.