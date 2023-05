Acidente com vários automóveis provocou 12 mortos e 31 feridos na Turquia

JN/Agências Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente com vários veículos numa autoestrada na província de Hatay, no sul da Turquia, fez, pelo menos, 12 mortos e 31 feridos, três dos quais graves, disseram, este domingo, as autoridades.

Um camião invadiu a pista oposta da autoestrada depois de o motorista ter perdido o controlo do veículo que conduzia, no final de sábado, colidindo com nove carros e dois pequenos autocarros, informou hoje a agência de notícias estatal Anadolu.

Muitos dos automóveis estavam estacionados à beira da estrada, perto de um posto de gasolina, enquanto amigos e parentes se despediam de homens que saíam para cumprir o serviço militar obrigatório.

PUB

In the southern Turkish province of Hatay, there was a mass accident involving 12 cars. As a result, a fire broke out and gas tanks began to explode. According to preliminary data, 6 people were killed and 32 injured (Turkish news site Takvim).#Turkey pic.twitter.com/u98MulEIy7 - Malinda (@TreasChest) May 7, 2023

Hatay foi uma das 11 províncias turcas mais atingidas pelo terremoto de 6 de fevereiro que devastou partes da Turquia e da Síria. Pelo menos 50.783 morreram na Turquia, segundo o governo.

O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, disse que o acidente provocou incêndios na autoestrada Iskenderun-Antakya, referindo, numa publicação no Twitter, que 22 ambulâncias e três equipas de resgate médico foram enviadas ao local, em Topbogazli.

"Que Deus tenha misericórdia dos nossos cidadãos que perderam as suas vidas. Expresso as minhas condolências aos familiares", escreveu, salientando que fará "o possível para garantir que os feridos recuperem a saúde o mais rápido possível"

A agência de notícias privada Demiroren disse que o camião, que transportava destroços do terremoto, embateu em outro camião antes de cruzar a via, cerca das 19 horas locais (17 horas em Portugal).

Uma testemunha do acidente disse à agencia de notícias Anadolu, que alguns das pessoas morreram queimadas.

As imagens mostraram veículos em chamas enquanto as equipas de emergência tentavam manter as pessoas longe do incêndio.