Acidente de autocarro no Equador provoca 12 mortos, metade crianças

Doze pessoas, metade delas crianças, morreram no Equador num acidente de um pequeno autocarro numa estrada na região andina do país, anunciaram esta segunda-feira os serviços de emergência e resgate.

"Doze pessoas morreram neste acidente", que ocorreu na noite de domingo na província de Bolívar, a sul da capital Quito, informou o serviço em comunicado.

Os restos mortais de 11 pessoas, incluindo cinco crianças, foram recuperados no local e um bebé morreu no hospital, de acordo com as autoridades que não informaram sobre quantas pessoas estavam a bordo do autocarro.

A polícia referiu que o veículo capotou. Os acidentes rodoviários são uma das principais causas de morte no Equador.