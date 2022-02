Acidente entre autocarro e camião-cisterna faz 17 mortos

JN/Agências Hoje às 17:38 Facebook

Pelo menos 17 pessoas morreram, esta sexta-feira, no sudoeste da Nigéria, na estrada que liga as cidades de Lagos e Ibadan (sudoeste), devido à colisão de um autocarro com um camião-cisterna, anunciaram fontes oficiais.

As autoridades ainda não determinaram o número de pessoas envolvidas no acidente e o número de mortos pode aumentar, disse à imprensa local o comandante do Corpo Federal de Segurança Rodoviária (FRSC, na sigla em inglês) no estado de Ogun, Ahmed Umar.

Segundo Umar, o incidente ocorreu devido a condução imprudente e "poderia ter sido evitado".

Por sua vez, a porta-voz do FRSC, Florence Okpe, explicou que os corpos das vítimas, que morreram carbonizadas, estavam irreconhecíveis, pelo que as autoridades só conseguiram identificar um homem, uma mulher e uma menor.

"As causas suspeitas deste acidente fatal foram desvio de pista e direção perigosa, levando a uma colisão frontal e incêndio", acrescentou Okpe.

O acidente ocorreu a cerca de 70 quilómetros ao norte de Lagos, antiga capital da Nigéria.

Lagos, que atualmente tem cerca de 20 milhões de habitantes, pode tornar-se a cidade mais populosa do mundo antes de 2100, segundo estimativas do Institute for Global Cities da Universidade de Toronto.