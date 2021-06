Acordo de princípio em Bruxelas sobre nova política agrícola

JN/Agências Hoje às 15:15 Facebook

A presidência portuguesa da União Europeia conseguiu um acordo de princípio entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre a reforma da Política Agrícola Comum.

"É com muita satisfação que posso anunciar que conseguimos. Em alguns pontos teríamos desejado um resultado diferente, mas no geral penso que podemos estar satisfeitos com o conteúdo do acordo a que chegámos", anunciou esta sexta-feira o comissário europeu para a Agricultura, Janusz Wojciechowski, no Twitter.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, presidiu na quinta-feira e hoje aos supertrílogos com os negociadores do PE, sob moderação da Comissão, tendo conseguido um acordo de princípio sobre a PAC para o período 2021-2027 a dias do fim do semestre da presidência portuguesa do Conselho da UE.