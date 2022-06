"Adesão da Suécia e Finlândia à NATO pode passar por solução híbrida"

A adesão da Suécia e da Finlândia à NATO deverá ficar definida durante a cimeira de Madrid, que decorre na capital espanhola nos dias 29 e 30 de junho, porém, a Turquia continua a criar entraves ao alargamento da aliança. Com a obrigatoriedade de haver unanimidade entre os estados-membros para que a organização acolha novos países, é fulcral que Ancara ceda à pressão que tem sido feita pelo ocidente. Na perspetiva de José Palmeira, especialista em Relações Internacionais da Universidade do Minho, o ponto final no impasse pode passar por uma "solução híbrida" baseada em cedências a Recep Tayyip Erdogan.

Tendo em conta que o presidente turco admitiu adiar a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO por um ano, ainda há margem para negociações até à cimeira de Madrid?

Margem existe sempre. Ainda por cima não nos podemos esquecer do contexto em que isto ocorre. Isto é, a Finlândia e a Suécia pediram a adesão à NATO na sequência de um longo período em que foram neutrais, e viam na neutralidade a sua segurança. Mas a partir do momento em que a Rússia invade a Ucrânia deixarem de ver na neutralidade a sua segurança e passaram a ver a sua segurança na integração da NATO. Sentindo-se estes países ameaçados, aquilo que é lógico é a integração acontecer o mais rápido possível, pois um período de limbo de um ano só faria com que os receios da Suécia e da Finlândia aumentassem. Porque, por um lado, deixam de ser neutrais, mas por outro ainda não estão protegidos pela NATO, o que os deixaria de fora do artigo 5º, que garante apoio militar aos estados-membros em caso de um ataque. Acredito que até à cimeira de Madrid o presidente Erdogan possa mudar a sua posição, sobretudo se lhe foram cedidas algumas das exigências feitas. No entanto, é preciso ter em conta que, além das exigências relativas aos curdos, a Turquia também pode querer outras contrapartidas.