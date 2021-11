Adolescente francesa desapareceu durante corrida e foi encontrada num restaurante

Angélica Cavaleiro Hoje às 16:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 17 anos desapareceu, na passada segunda-feira, no distrito de Mayenne, em França, após ter saído de casa para correr. No dia seguinte, foi encontrada cerca das 20 horas, num restaurante onde pediu ajuda, alegando que tinha sido raptada e que tinha conseguido escapar.

A adolescente terá saído de casa por volta das 16 horas da passada segunda-feira para correr numa floresta em Mayenne. Quando o pai começou a estranhar a demora, foi à procura da filha e, ao encontrar o seu relógio inteligente (smart watch) com sangue, contactou as autoridades.

Os investigadores analisaram a aplicação de corrida que a jovem utilizava e perceberam que a atividade tinha terminado de uma forma brusca numa zona rural. Durante as buscas da menor, estiveram no local cerca de 200 polícias, cães de resgaste, mergulhadores e helicópteros.

Na terça-feira, a jovem, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrada num restaurante, a dez quilómetros da zona de onde terá desaparecido. De acordo com uma testemunha, a rapariga conseguiu fugir "do carro do raptor e encontrou refúgio" no restaurante. Assim que foi pedir ajuda, o raptor fugiu.