Adolescente desaparecida no México encontrada morta numa cisterna

Debanhi Escobar, uma jovem de 18 anos, foi encontrada morta dentro de uma cisterna com quatro metros de profundidade. Mário Escobar, pai da adolescente, confirmou esta quinta-feira que as autoridades de Nuevo León encontraram o corpo no Nueva Castilla Motel, perto do último lugar onde a jovem foi vista com vida, a 9 de abril.

A família de Debanhi Escobar tentou localizá-la durante treze dias, após esta ter estado na sexta-feira, 8 de abril, numa quinta no município de Escobedo com dois amigos, com os quais teria tido algumas divergências nessa mesma noite.

De acordo com a versão das jovens que a acompanhavam, a estudante de Direito saiu da festa sozinha e entrou num carro que oferecia serviços de transporte, embora não estivesse registado.

Por volta das 5 horas, Debanhi saiu do carro onde seguia uma discussão com o motorista, que lhe terá tirado uma fotografia que começou a circular nas redes sociais. Horas depois, os pais de Debanhi assumiram o Instagram da filha e confirmaram que era ela quem aparecia na imagem que estava a circular. "Para as pessoas que se estão perguntar se esta foto é real, sim é real, foi a última vez que a Debanhi foi vista. Temos esta foto desde a manhã de 9 de abril", escreveram no post da fotografia.

O ponto de partida para a procura da jovem de dezoito anos começou em frente ao motel Nueva Castilla, porque este foi o último local onde seu telemóvel foi utilizado pela última vez.

O corpo de Debanhi estava a cerca de quatro metros de profundidade, dentro de uma cisterna abandonada, de onde uma equipa de mergulhadores o resgatou e conseguiu identificar pelas roupas.