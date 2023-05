Adolescente grava própria violação para expor rede de abuso de menores no Brasil

Beatriz Mota Hoje às 14:52 Facebook

Uma jovem brasileira de 15 anos levou a Polícia a desmantelar uma rede de exploração sexual de menores ao divulgar um vídeo do momento em que foi violada por Wolfgang Brog, um empresário alemão de 75 anos, na Amazónia.

De acordo com a adolescente, a série de abusos começou quando ela tinha apenas seis anos, pouco tempo depois de ter começado a morar com a mãe, que tinha estado presa até então.

Wolfgang aproximou-se da família e, com a ajuda da mãe e da tia paterna da menina, obteve fácil acesso à vítima que, de acordo com a responsável da Polícia Joyce Coelho se tornou uma fonte de lucro para a família.

Com a denúncia da jovem, as autoridades conseguiram desmantelar uma enorme rede de exploração sexual de menores, comandada pelo empresário. Wolfgang transportava as jovens de barco até uma pousada localizada a cerca de "120 quilómetros do centro da cidade, no meio da floresta amazónica", revela o jornal "Globo".

Após nove anos, a adolescente conseguiu pôr fim aos abusos, ao gravar um dos momentos em que o alemão se aproveitava dela. Segundo os investigadores, já foram localizadas outras vítimas.

Empresário fugiu para a Alemanha

A denúncia foi feita no final de março e a mãe da jovem foi detida na passada quinta-feira, esclarece o jornal. Wolfgang conseguiu fugir para a Alemanha, mas é tido como foragido no Brasil e pode ser detido caso regresse ao país.

As autoridades tiveram acesso a conversas entre o empresário e a mãe da jovem, nas quais a progenitora pede dinheiro para conseguir fugir, ao que o alemão responde: "Este vídeo vai acompanhar-me o resto da minha vida e a culpa é tua".

As investigações continuam abertas e os suspeitos aguardam julgamento.

Segundo dados revelados pelo jornal, no Brasil, entre 2015 e 2021, foram registados quase 203 mil casos de violência sexual contra menores.