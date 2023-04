Adolescentes detidos por suspeita de tentarem assassinar idosa em Inglaterra

Daniela Tender Hoje às 18:34 Facebook

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram detidos por suspeita de tentarem matar uma mulher de 82 anos, na sexta-feira passada, em Pakefield, Inglaterra. A vítima foi encontrada em estado grave por familiares no dia seguinte.

Joy Middleditch, de 82 anos, foi encontrada no chão de casa por familiares. Segundo os mesmos, a idosa ainda estava consciente, mas em estado grave. Quando foi encontrada, foi levada para um hospital local, onde acabou por morrer na segunda-feira.

Segundo as autoridades, os suspeitos, dois rapazes, foram detidos por suspeita de homicídio e encaminhados para o posto da Polícia para interrogatório. "Fomos chamados logo após as 13.50 horas de sábado, no dia 25 de março, para ajudar uma mulher idosa que foi encontrada deitada no chão da sua casa após um assalto", referiu um porta-voz da Polícia de Suffolk. "Acredita-se que o incidente tenha ocorrido entre a noite de sexta-feira, 24 de março, e o início da manhã de sábado, 25 de março", acrescentou.

A vítima, antes de ser levada para o hospital, disse aos familiares e às autoridades que ouviu barulhos na porta de casa antes de os dois assaltantes forçarem a entrada e a empurrarem para o chão, avança a imprensa britânica.

Joy, que já tinha enviuvado duas vezes, era mãe de três filhos e vivia sozinha com o seu cão. Era descrita pela família como uma pessoa amorosa, forte e determinada, que amava a vida. "Foi-nos tirada cedo demais", lamentaram os familiares.

De acordo com a Polícia, a causa da morte ainda não foi confirmada. A investigação continua.