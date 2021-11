Adolescentes julgados pela morte de menina atingida a tiro pela polícia

Hoje às 12:03 Facebook

Dois jovens envolveram-se numa troca de tiros num jogo de futebol, nos EUA. A intervenção armada da polícia, para tentar controlar a contenda, causou três feridos e a morte de uma menina de oito anos. Os adolescentes vão ser julgados pela morte da criança.

Um adolescente da Pensilvânia foi detido pelo envolvimento na morte de uma menina de oito anos. Fanta Bility morreu atingida por disparos de uma arma da polícia, que tentava acabar com uma troca de tiros entre Angelo Ford, de 16 anos, e Hasein Strand, de 18, que se desentenderam durante um jogo de futebol, em Sharon Hill, no condado de Delaware, nos EUA.

Ford foi detido e vai aguardar julgamento numa casa de correção, anunciou o procurador do condado de Delaware, Jack Stollsteimer. As autoridades procuram localizar o outro adolescente envolvido no tiroteio, Hasein Strand, também acusado pela morte de Fanta. Os dois jovens enfrentam, ainda, cinco acusações cada de homicídio tentado e outras tantas de agressão, assim como acusações relacionadas com porte de arma.

Segundo a Procuradoria do condado de Delaware, Angelo e Hasein envolveram-se numa discussão verbal durante um jogo de futebol escolar, a 27 de agosto, em Sharon Hill. Na sequência da contenda, "trocaram vários tiros", esclarece o procurador.

O tiroteio "feriu uma pessoa, apanhada no fogo cruzado" e levou a a polícia, estacionada nas imediações do estádio, a fazer uso das armas de fogo, explica o Ministério Público do condado de Delaware. "Os tiros disparados pelos polícias feriram três pessoas e tragicamente mataram Fanta Bility", disse Jack Stollsteimer.

A menina foi morta pela polícia mas os rapazes estão a ser acusados pelo homicídio. "Ao abrigo das leis desta comunidade, o meu gabinete determinou que Ford e Strand devem ser responsabilizados criminalmente pelo homicídio de Fanta Bility, assim como pelos ferimentos de todas as pessoas que estavam perto", disse Jack Stollsteimer.

"Fiquei surpreendido com a acusação de homicídio qualificado, porque legalmente é muito difícil de provar. Mas estou a torcer pelo Ministério Público", disse Bruce Castor, advogado da família Bility.

Testemunhas no local e os invólucros das munições encontrados levaram à acusação de homicídio contra os dois adolescentes, que não vão sozinhos a tribunal. "A declaração do procurador distrital não muda o facto de que o tiro fatal foi disparado pela polícia", acrescentou Bruce Castor.

A mãe e os irmãos de Fanta estão a processar a esquadra de Sharon Hill, pedido responsabilidades criminais pela morte da menina ao chefe da polícia, Joseph Kelly, e a pelo menos três agentes, por terem disparado no exterior do estádio quando as pessoas estavam a sair, lê-se no processo em tribunal, segundo revela o canal de televisão norte-americano CNN.

Segundo o Instituto de Medicina Legal do Delaware, Fanta morreu vítima de um único disparo, que a atingiu no torso. Assistida no local, foi conduzida ao hospital, onde o óbito foi declarado.