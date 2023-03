Advogado condenado a duas penas de prisão perpétua por matar mulher e filho

Augusto Correia Hoje às 15:50, atualizado às 15:55 Facebook

Alex Murdaugh foi condenado a duas penas consecutivas de prisão perpétua pela morte da mulher e do filho mais novo. A sentença foi conhecida esta manhã nos EUA, início da tarde em Portugal, menos de 24 horas depois de um júri o considerar culpado do homicídio de Maggie e Paul Murdaugh.

O juiz aplicou a pena máxima da moldura penal definida pela acusação, que não pediu a pena de morte, ainda em vigor na Carolina do Sul. Alex Murdaugh incorria num castigo de 30 anos a prisão perpétua por cada um dos homicídios, com o tribunal a decretar uma perpétua pela morte da mulher, Maggie, e outra pelo assassinato do filho, Paul, em junho de 2021.

"As provas circunstanciais, as provas diretas, todas as provas, apontavam apenas para uma conclusão, aquela a que chegaram", comentou o juiz Clifton Newman, ao agradecer o trabalho dos jurados.

Maggie e Paul foram assassinados a tiro na noite de 7 de junho de 2021, numa zona de caça privada da família Murdaugh, uma propriedade com cerca de 1700 hectares conhecida por Moselle. O procurador acredita que os homicídios estão ligados à queda financeira da família Murdaugh, arrastada para a lama pelo vício de Alex em opiáceos.

O proeminente advogado caído em desgraça financeira devido ao consumo de opiáceos é descendente de uma dinastia de homens de leis que dominou o sistema judicial do Lowcountry, uma zona do sudeste da Carolina do Sul, onde os Murdaugh foram a lei durante dezenas de anos. Entre 1920 e 2006, três gerações de homens da família serviram como procuradores do 14.º Juízo, na mais longa linha de poder judicial da história dos EUA. Sensivelmente pelo mesmo tempo, a família fez fortuna com a firma de advogados Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick (PMPED).

"Eles eram a Lei", comentou Bill Nettles, antigo Procurador-Geral da Carolina do Sul, em declarações à BBC. A influência dos Murdaugh era de tal forma elevada que o "Lowcoutry" era considerado um "paraíso dos queixosos" e um inferno temido para prevaricadores, principalmente em casos que envolviam empresas.

"Podiam conseguir um veredicto que excedia a norma dramaticamente", comentou Joe McCulloch, advogado na Carolina do Sul. "Podiam transformar um caso de 100 mil dólares num acordo de um milhão", explicou, também à BBC, numa das várias reportagens feitas pela comunicação social sobre o julgamento que apaixonou a América.

Após seis semanas de julgamento, em que foram ouvidas cerca de 70 testemunhas, o júri considerou Murdaugh culpado. "Não importa qual a tua família. Não importa quanto dinheiro tens ou as pessoas pensam que tens. Não importa quão proeminente pensas que és. Se fazes o mal, se violas a lei, se assassinas, então a Justiça será feita na Carolina do Sul", comentou o procurador Creighton Waters, após a leitura do veredicto. "Fez-se justiça", acrescentou.

Na quinta-feira, quando o júri declarou Alex Murdaugh culpado pela morte da mulher, Maggie, de 52 anos, e do filho mais novo, Paul, de 22 anos, em junho de 2021. O caso esteve entalado mais de um ano, até que que o proeminente advogado foi detido, em julho de 2022.