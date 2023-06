Aeronave despenha-se perto de Washington nos EUA

JN/Agências Hoje às 01:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pequena aeronave despenhou-se no sábado numa zona montanhosa no estado norte-americano de Virgínia, depois de ter divergido da rota, sobrevoado a capital e ficado incontactável.

Fonte oficial do comando de defesa aerospacial, citado pela agência Associated Press, disse que o comportamento errático do aparelho levou à mobilização de um caça militar F-16 para o monitorizar e que foi autorizado a viajar à velocidade supersónica.

Não há detalhes sobre o que terá levado o piloto a mudar a rota, quantas pessoas seguiam a bordo e se há sobreviventes.

PUB

De acordo com a Administração Federal de Aviação, a aeronave Cessna Citation saiu de Elizabethtown, no Tennessee, com destino a Long Island, mas no percurso acabou por divergir para Washington DC e despenhar-se numa zona montanhosa perto de Montebelo, Virgínia.