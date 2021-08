Afeganistão afunda-se num desastre à vista de todos

José Miguel Gaspar Hoje às 22:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Talibãs já controlam a maior parte do país e estão agora às portas da capital Cabul. Ofensiva contínua já dura há dois meses e meio. Países ocidentais fecham e evacuam as embaixadas.

Numa questão de dias, o Governo afegão perdeu inapelavelmente o controlo da maior parte do país. Os insurgentes talibãs comandam já quase metade das capitais provinciais - a maioria delas caiu nas suas mãos em apenas uma semana. Anteontem, os talibãs conquistaram facilmente Firozkoh, capital da província de Ghor, e Pul-i-Alam, capital da província de Logar, a apenas 50 quilómetros da capital Cabul.

Praticamente todo o norte, oeste e sul do país já estão sob domínio rebelde. Cabul, Mazar-i-Sharif, que é a grande cidade da zona norte, e Jalalabad, no leste, são as três únicas grandes cidades que o Governo do Afeganistão continua a controlar. Mas a ameaça de que possam cair é bastante real.