Afeganistão faz regressar embaixador após sequestro da filha no Paquistão

O Afeganistão fez regressar o embaixador e outros diplomatas de Islamabad, após o sequestro da filha do representante no Paquistão e "até que as ameaças à sua segurança tenham desaparecido".

O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país asiático, que emitiu "um vigoroso protesto" após "o sequestro por várias horas" de Silsila Alikhil, filha do embaixador afegão em Islamabad, Najibullah Alikhil, por parte de desconhecidos, na sexta-feira, ao mesmo tempo que o Paquistão anunciou o reforço da segurança do embaixador e abriu uma investigação para encontrar os culpados.

"Após o sequestro de Silsila Alikhil, filha do embaixador afegão no Paquistão, o Governo da República Islâmica do Afeganistão chamou de volta a Cabul o seu embaixador e outros diplomatas sediados em Islamabad, contando que as ameaças à sua segurança não sejam levantadas, o que inclui a prisão dos seus sequestradores e a sua acusação", disse o ministério afegão.

No mesmo comunicado, o Ministério acrescentou que "uma delegação afegã visitará o Paquistão num futuro próximo, para avaliar e monitorizar essas questões" e que, "à luz das suas descobertas, poderão ser tomadas medidas adicionais".

Durante a noite de sábado, o ministro do Interior do Paquistão, Sheikh Rashid Ahmed, disse na rede social Twitter que recebeu, por parte do primeiro-ministro, Imran Khan, "ordem para usar todos os meios para prender os envolvidos no sequestro".

"A polícia e outros agentes da autoridade devem investigar este incidente de forma prioritária e prender os culpados em 48 horas", acrescentou Sheikh Rashid Ahmed.

Este incidente ocorre numa altura em que as relações diplomáticas entre os vizinhos Afeganistão e Paquistão se têm tornado mais tensas.

O Governo afegão tem acusado o paquistanês de apoiar os grupos de talibãs que lideram uma insurreição islâmica desde que foram expulsos do poder no Afeganistão, no final de 2001, por uma coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos.

Nos últimos dois meses, os rebeldes lançaram uma ofensiva contra as forças afegãs, o que lhes permitiu reconquistar território nas zonas rurais.

A tensão entre os dois países tem aumentando nos últimos dias, com o vice-presidente afegão, Amrullah Saleh, a utilizar as redes sociais para acusar o Governo paquistanês de ter dado apoio aéreo aos talibãs, acusação negada pelo Paquistão.