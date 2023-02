África do Sul declara estado de catástrofe devido a inundações

JN/Agências Hoje às 12:04 Facebook

Pelo menos 19 pessoas morreram nas inundações na África do Sul, onde foi declarado o estado de catástrofe natural no seguimento das fortes chuvadas que afetaram várias regiões do país, incluindo no conhecido Parque Kruger.

De acordo com a agência francesa de notícias France-Presse (AFP), aos 12 mortos registados esta terça-feira somam-se os sete do dia anterior, e o estado de catástrofe natural já abrange sete das nove províncias do país, o mais a sul na África subsaariana e que faz fronteira com Moçambique, que também enfrenta fortes chuvadas no sul.

"A província de Mpumalanga (nordeste) parece ser a mais afetada até agora e a situação no Parque Kruger Park não é nada boa", disse a porta-voz do departamento de gestão de catástrofes, Lungi Mtshali, à AFP.

A maior reserva nacional do país, que cobre dois milhões de hectares, tem vários rios que a atravessam, a maioria dos quais tem sido transbordado desde o fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Previsão do Tempo (SAWS).

"As viagens dentro do parque são restritas porque algumas estradas estão danificadas, mas a situação ainda é controlável", disse Isaac Phaahla, porta-voz da agência dos parques nacionais (SanPark), à AFP, acrescentando que vários campos dentro da reserva tinham sido evacuados por precaução nos últimos dias.

Depois das súbitas chuvadas que interromperam o verão na África do Sul, a previsão para os próximos dias também não é nada animadora, esperando-se mais chuva, com a agravante de os rios e as terras já estarem saturadas de água, o que vai levar a mais inundações durante, pelo menos, o resto da semana, segundo o meteorologista da SAWS Puseletso Mofokeng.

A África do Sul sofreu as piores inundações da sua história no ano passado, afetando principalmente Durban, a terceira maior cidade do país e um grande porto, onde as fortes chuvas motivaram grandes deslizamentos de terra e lama que varreram pessoas, pontes, estradas e até edifícios inteiros. Mais de 400 pessoas morreram e mais de 85 mil foram afetadas por estas tempestades em 2022.