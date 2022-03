Agência europeia suspende uso de helicópteros russos Kamov

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação, a EASA, suspendeu o certificado de utilização de helicópteros russos Kamov KA 32, em resposta à invasão militar da Ucrânia pela Rússia. Entre os 25 helicópteros que estão sob o abrigo da agência, cinco são portugueses, sendo utilizados sobretudo para combates a incêndios.

Segundo a empresa Parapex Media, além de Portugal, a Espanha, com 13, a Suíça, com dois, e Bulgária, com cinco, são os países que utilizam os helicópteros. Trata-se de uma medida restritiva na sequência das sanções económicas impostas pela União Europeia contra a Rússia.

Os certificados incluem a manutenção, a compra de produtos e de peças, bem como autorizações para treino e simulação de voo, desde que o titular seja russo ou residente na Rússia.