Agência europeia vai iniciar exame contínuo de medicamento contra covid-19 da Merck

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) declarou, esta terça-feira, que pode iniciar em breve o exame de um comprimido do laboratório norte-americano Merck contra a covid-19, abrindo caminho a um eventual pedido de autorização na União Europeia.

A farmacêutica Merck afirmou na semana passada que, após um ensaio clínico, o seu medicamento, designado molnupiravir, reduzia para metade os riscos de hospitalização e morte de pacientes com covid-19, o que pode constituir um avanço significativo na luta contra a pandemia. "Estamos a considerar iniciar um exame contínuo deste composto nos próximos dias", declarou Marco Cavaleri responsável pela estratégia para a vacinação no regulador europeu.

A EMA, que tem sede em Amesterdão, tomou conhecimento dos "primeiros resultados comunicados pela empresa" Merck sobre este novo medicamento, acrescentou Cavaleri em conferência de EUA.

O laboratório norte-americano anunciou na sexta-feira que previa pedir em breve autorização nos EUA para comercializar o medicamento. O ensaio clínico da Merck e do seu parceiro Ridgeback Biotherapeutics envolveu 775 pessoas com casos ligeiros ou moderados de covid-19 com pelo menos um fator de risco que poderia agravar a doença. Receberam tratamento nos cinco dias após o aparecimento dos primeiros sintomas.

A taxa de hospitalização ou de morte nos doentes que receberam este medicamento foi de 7,3%, em comparação com 14,1% nos que tomaram um placebo.

Não se registou qualquer morte nas pessoas tratadas com molnupiravir, mas houve oito no segundo grupo, noticiou a AFP.