Agente da polícia gravemente ferida após ser esfaqueada perto de Nantes

Uma agente municipal francesa ficou gravemente ferida num ataque com faca na cidade de La Chapelle-sur-Erdre.

Um homem, conhecido por ter distúrbios psicológicos, feriu hoje gravemente uma polícia municipal, roubando-lhe a arma de serviço, e provocando ferimentos noutros agentes, perto da cidade de Nantes, em França, tendo sido depois abatido.

Segundo a "France24", a agente está em estado crítico. O motivo do ataque ainda não é conhecido

O homem já era conhecido das autoridades, tendo saído recentemente da prisão, segundo os meios de comunicação franceses. Ainda na prisão, o homem teria sido diagnosticado com esquizofrenia e sinalizado como tendo sido radicalizado, seguindo uma prática rigorosa do Islão.

Esta fuga deixou a cidade em estado de sítio, com escolas e outros estabelecimentos públicos a ser fechados, com receio de que o episódio constituísse um ato de terrorismo.

O ministro da Administração Interna, Gerald Darmanin, esteve no local.

Horas mais tarde, o homem acabou por ser identificado e abatido pela polícia, depois de ter ferido dois agentes da ordem com tiros disparados com a arma roubada.

Na semana passada, milhares de polícias reuniram-se no centro de Paris para exigir punições mais severas pelas agressões contra as forças de segurança.

Os ataques têm-se multiplicado em França nos últimos meses. No início deste mês, um agente foi assassinado durante uma operação antidrogas na cidade de Aviñón, no sul da França. Já em abril, uma funcionária da polícia foi assassinada num ataque com faca numa esquadra no sul de Paris.