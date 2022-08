Agente da PSP ferido em protestos junto ao Consulado de Angola

Reis Pinto Hoje às 12:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Um agente da PSP ficou ferido, após ter sido atingido com uma pedra, na madrugada desta quinta-feira, na sequência de protestos ocorridos no Consulado Geral de Angola em Lisboa, situado na zona de Alcântara. Os manifestantes insurgiram-se contra a não afixação das atas com os resultados das eleições angolanas.

Em comunicado emitido ao final da manhã, a Polícia refere que ao longo do dia acompanhou no exterior das instalações consulares, na Rua Fradesso da Silveira, "o decurso do evento [ali funcionava uma urna de voto], visando garantir o seu decurso dentro da normalidade.

Após o encerramento das urnas, "por se manter um elevado número de pessoas no exterior, o dispositivo da PSP foi reforçado e manteve-se até à saída do edifício dos funcionários, delegados e demais intervenientes".

"Para evitar a escalada de tensão e eventual confronto por parte dos manifestantes, foi decidido que os delegados e funcionários, sairiam por uma porta secundária e seriam acompanhados pela Polícia até ao autocarro que os transportaria para a unidade hoteleira", afirma a Polícia.

Alguns dos manifestantes deslocaram-se para a rua onde estava o autocarro e "adotaram um comportamento hostil, com arremesso de pedras e diversos objetos, tendo havido a necessidade por parte da PSP de efetuar uma vaga de dispersão com uso da força, para fazer cessar tais comportamentos e garantir a segurança dos delegados, dos polícias e a reposição da ordem pública".

PUB

Do arremesso dos objetos há a registar um agente ferido na cabeça, que teve de ser transportado ao hospital para tratamento e danos em viaturas que se encontravam estacionadas.

O autocarro seguiu até ao seu destino acompanhado pela PSP.