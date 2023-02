Agravou-se estado de saúde do ex-presidente da Geórgia na prisão

JN/Agências Hoje às 11:33 Facebook

O estado de saúde do ex-presidente da Geórgia Mikhail Saakashvili, que está preso desde 2021, agravou-se devido à perda de peso, anunciaram os seus médicos.

"O estado de saúde do paciente está a tornar-se grave, e a tendência está a piorar porque o seu peso e massa corporal são extremamente baixos", disse o médico assistente de Saakashvili, Tamar Davarashvili, numa conferência de imprensa em Tbilissi."O próximo passo poderá ser uma unidade de cuidados intensivos", afirmou o médico, citado pela agência de notícias francesa AFP.

Saakashvili, 55 anos, cumpre uma pena de seis anos de prisão por corrupção e abuso de poder, e enfrenta outros processos criminais por várias acusações, incluindo a entrada ilegal no país.

Líder carismático e pró-Ocidente, Saakashvili governou a Geórgia, ex-república soviética do Cáucaso, de 2004 a 2013.

Saakashvili estava no poder durante a guerra que eclodiu no verão de 2008, quando tropas russas invadiram parte da Geórgia, e que terminou com uma rápida derrota georgiana.

Depois de dois mandatos, Saakashvili teve de deixar o país quando os seus adversários pró-Rússia chegaram ao poder, em 2013.

Privado da cidadania georgiana, prosseguiu a carreira política na Ucrânia, país que lhe atribuiu a nacionalidade, onde foi governador da região de Odessa em 2015 e 2016.

Após oito anos de exílio, foi detido no regresso à Geórgia em outubro de 2021, para cumprir a pena de seis anos de prisão a que tinha sido condenado à revelia em 2018.

Saakashvili considera tratar-se de um processo político.

Devido ao agravamento do seu estado de saúde, foi transferido para um hospital no ano passado, após uma greve de fome de 50 dias para protestar contra a sua condenação.

O ex-presidente continua a cumprir a pena de prisão no hospital.

Médicos radicados nos Estados Unidos que o examinaram a pedido dos seus advogados disseram à AFP, em dezembro do ano passado, que Saakashvili sofria de complicações devido às condições de detenção e que corria perigo de vida.

Um dos médicos, o toxicologista David Smith, denunciou que o ex-presidente tinha sido envenenado com metais pesados na prisão e defendeu que deveria ser transferido para um hospital fora da Geórgia para ser tratado.

Cerca de mil apoiantes de Saakashvili manifestaram-se na segunda-feira, em frente à sede do Governo no centro de Tbilissi, para exigir a sua transferência para um hospital no estrangeiro, segundo a agência espanhola EFE.

O ministro da Justiça georgiano, Rati Bregadze, disse à televisão Imedi, na segunda-feira, que as autoridades "estão a fazer todos os possíveis para cuidar da saúde de Saakashvili.

Bregadze disse que o ex-presidente está num hospital "sob observação médica permanente".

"O principal problema é que Saakashvili não quer melhorar". Ele quer ser mau, magoa-se a si próprio de propósito, porque está confiante de que desta forma será capaz de escapar ao sistema prisional", afirmou o ministro, citado pela EFE.

O Parlamento Europeu pediu, há uma semana, a libertação de Saakashvili para que pudesse receber "tratamento médico adequado".

Em outubro, o Conselho da Europa também pediu a libertação de Saakashvili, considerando-o um "preso político".

A organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional descreveu a situação de Saakashvili como vítima de uma "aparente vingança política".