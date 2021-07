Agressão choca Brasil: DJ Ivis bate repetidamente na ex-mulher Pamella

José Miguel Gaspar Hoje às 21:03 Facebook

A condenação é generalizada, o músico está a ser boicotado nas rádios e no Spotify, o caso já está entregue à Justiça. Há vídeos a provar as abomináveis agressões. Muitas vezes, Pamella Holanda foi agredida na presença da filha bebé. Foi até agredida quando estava grávida.

Socos, estaladas, chutos e pontapés, puxões de cabelo, empurrões - tudo com um grande ímpeto, força e potência.

Estão profusamente documentadas em vídeo, e estão a disseminar-se pela internet, as descontroladas agressões de Iverson de Souza Araújo, brasileiro de 30 anos conhecido artisticamente como DJ Ivis, sobre a sua ex-mulher Pamella Gomes de Holanda, arquiteta e influenciadora digital de 27 anos.

Iverson e Pamella estiveram casados dois anos e separaram-se recentemente. Têm uma filha em comum, Mel, de nove meses de idade.

Agressões em frente à bebé

Os vídeos que mostram as violentas e descomedidas agressões foram divulgados pela própria Pamella no passado domingo, 11 de julho, na sua conta na rede social Instagram. Ivis não negou os ataques à ex-mulher, admite mesmo ser o autor das agressões, mas sustenta que os vídeos não mostram a verdade toda, "não estão completos", e que ele, diz, se limitou a "reagir às ameaças" de Pamella. A Polícia Civil do Ceará, onde a violência terá ocorrido, está já a investigar o caso.

Na sequência de vídeos, que foram gravados em dias distintos pelas câmaras de segurança instaladas em várias divisões da casa da influenciadora no Ceará, ela é agredida na sala, na casa de banho e no quarto da bebé. Em todas as imagens há outras pessoas que testemunharam os atos, mas ninguém trava as ações do DJ Ivis.

As imagens na sala de estar mostram Pamella a levar socos na cabeça num momento em que tenta pegar ao colo na filha do casal, que estava deitada na alcofa. A mulher é empurrada e pontapeada e sofre vários puxões no cabelo. A emprega doméstica, que depois pega na criança, foi testemunha ocular.

Noutra altura, ainda na mesma sala de estar, o DJ está de pé no sofá aos saltos, Pamella está sentada, e é violentada com várias estaladas e puxões no cabelo. Um homem em calções, presente na sala, testemunha a agressão, parece tentar acalmar o DJ mas não chega a meter-se entre o casal.

Depois, noutra cena no quarto da criança, Pamella é agredida com uma toalha e leva uma bruta patada nas costas quando tenta abandonar o quarto. A agressão terá prosseguido mas já fora do campo de visão das câmaras de videovigilância. A bebé estava presente e pode ser vista, ao fundo da imagem, deitada, a agitar-se na cama.

Numa outra cena passada na sala, Pamella sofre várias estaladas, socos e pontapés e chega a cair derreada no chão. Vê-se que a mulher tentou retorquir, chega a acertar um soco e uma estalada no ex-marido mas, quando lhe vira as costas, leva um novo soco na cabeça e outro soco seco na zona lombar.

Além dos vídeos das agressões, Pamella divulgou também fotografias que mostram ferimentos no corpo e na boca.

Pamella agredida quando estava grávida

Há ainda, segundo depoimento de Pamella Gomes de Holanda também publicado no Instagram, outras agressões anteriores.

"Quando eu estava grávida de cinco meses, uma vez ele agarrou-me pelo pescoço e depois veio a arrastar-me pelo corredor do apartamento", diz a mulher.

Quantas vezes foi agredida?, perguntam-lhe e Pamella responde. "Não sei, mas foram muitas" e "duravam há muito tempo".

Noutra parte do depoimento em que a mulher chora, ela diz que o ex-marido vivia numa linha temperamental "muito ténue" e que queria sempre puni-la. Depois, também a chorar, classifica a sua personalidade egocêntrica e diz: "O sonho dele era só a carreira dele, a música dele, o sonho dele era ele".

DJ Ivis tenta justificar-se

Tentando justificar o seu comportamento violento, o DJ nascido em Santa Rita, Paraíba, e que construiu toda a carreira de uma década dentro do género musical do forró e também como diretor da banda de Xand Avião, disse, através de vídeos também publicados no Instagram, que ele e a ex-companheira não estavam a viver uma "relação saudável há algum tempo" e que terá tentado "fazer de tudo para que a situação não chegasse a este extremo".

Disse mais: "Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão-me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaças de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei", disse o DJ. E ainda: "Eu já tive que me embolar no chão com ela, com a mãe dela, com a minha empregada, p'ra ela não se jogar do hall do 10.º andar. Vocês não sabem o que é isso. (...) Eu não aguentava mais essa chantagem não, cara", declarou o artista.

Ivis, preocupado com a condenação moral que está a sofrer na praça pública, divulgou uma queixa que fez contra Pamella sob a forma de Boletim de Ocorrência. O DJ alega que Pamella "não admite de forma alguma o fim do relacionamento" e que estava "a ameaçar sumir com a filha".

Pamella agradece apoio e diz que não se cala

Depois disso, já na manhã de segunda-feira, 12 de julho, Pamella voltou às redes sociais para agradecer o apoio generalizado que está a receber e garantiu que ela e a filha estão bem e estão seguras.

"Não existe fama, status, dinheiro, posição social, contacto ou influência que permita ele ficar impune. Eu me calei por muito tempo. Eu sofria sozinha com a minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali para ajudar, [mas] que eram coniventes e presenciaram tudo calados, sem interferir, com a desculpa de que eu tinha que aguentar calada. Não se calem. Não se calem jamais", escreveu Pamella Hollanda, terminando a declaração com a frase escrita em capitulares: "EU NÃO ME VOU CALAR!".

Pamella revelou ainda que agora só chora "de alívio" e que tem a certeza de que "Deus está connosco, que nunca mais vou viver o que vivi e que não preciso mais fingir para ajudar ninguém".

DJ queria impedir Pamella de falar

Entretanto, a Justiça negou um pedido do DJ Ivis para que a sua ex-mulher fosse impedida de falar publicamente, e nas redes sociais, sobre as agressões, intentando ainda que fossem retiradas da internet várias publicações, incluindo publicações jornalísticas, que não lhe eram favoráveis e que supostamente atentariam contra o seu bom nome.

Segundo um despacho judicial divulgado pelo portal brasileiro "Metrópoles", o DJ requereu, e com caráter de urgência, que fosse retirada uma reportagem veiculada pelo site e ainda que a sua ex-companheira fosse impedida de se pronunciar sobre os ataques físicos e verbais que sofreu. Na decisão, a juíza Maria José Alencar, do Plantão Judiciário de Fortaleza, diz que "é impossível analisar o pedido" e que conceder-lhe essa pretensão representaria "uma afronta ao direito fundamental da liberdade de expressão".

Segundo a juíza, a falta de veracidade ou eventuais excessos veiculados em depoimentos ou notícias da internet "deverão ser apurados posteriormente", sendo a atividade "incompatível com o regime de plantão judiciário".

O processo tramita agora em segredo de justiça.

Brasil tem mais de 100 mil denúncias por ano

Segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o governo federal do Brasil recebeu 105.671 denúncias de violência contra as mulheres no curso do ano passado - mas a maioria dos casos, dizem especialistas, não chegam a ser relatados. A pandemia e o consequente isolamento social em casa estarão a contribuir para o aumento dos atos de violência.

Do total de 105.671 denúncias, 75.753 diziam respeito à violência doméstica e familiar. Entre as principais constam a ameaça ou coação, o constrangimento, a agressão e a tortura psíquica.

Em média, por cada minuto passado no Brasil, oito mulheres serão agredidas.

Spotify e Deezer punem o DJ e eliminam músicas

Com o caso a chocar o Brasil, as músicas de DJ Ivis caíram nos tops da internet após a divulgação dos vídeos que mostram o músico a agredir a ex-mulher.

A queda de popularidade e visibilidade terá dois motivos concretos: por iniciativa dos próprios usuários, que fazem campanha nas redes sociais para ativar a opção de ocultar as músicas do DJ, e por iniciativa dos próprios serviços de streaming.

O Spotify retirou as músicas do DJ das suas principais playlists, como "Paredão explode", que tem 1.106.821 de seguidores, ou "Top Brasil", que soma mais de cinco milhões de seguidores regulares.

O Spotify confirmou ao jornal brasileiro "Globo" que retirou as músicas de Ivis das suas playlists editoriais e também a Deezer revelou que "removeu todo o destaque editorial ao artista, tanto em capas como em posições das playlists".

Rádios retiram músicas, artistas cancelam parcerias

Diversas rádios brasileiras., como a FM93, Rádio Cidade, Rádio Sinal e outras emissoras do Ceará, entraram já na condenação generalizada do comportamento do DJ, emitiram comunicados a censurar com veemência a violência contra mulheres e anunciaram que as músicas do DJ estão, a partir de agora, banidas do éter.

O artista latino Xand Avião, que colaborava há vários anos com Ivis, e com quem gravou êxitos como "Volta bebê, volta neném" e "Esquema preferido", disse já ter cancelado um novo projeto que iria ser lançado este ano com Ivis e que a nova canção, cujo vídeo já estava gravado, será eliminada e regravada sem ele.

Nas suas redes sociais, Xand comunicou também "o desligamento de Ivis da empresa Vybbe" - a Vybbe é uma das maiores empresas de agenciamento de artistas e espetáculos do Brasil.

Também Zé Filipe, cantor e compositor de Goiás, que tem a música "Galega" num dueto com o DJ, anunciou que retirou a música do seu canal de YouTube e que vai fazer uma nova versão de "Galega" sem o problemático Ivis.

Famosos apoiam Pamella

Pamella Gomes de Holanda está a recolher apoio de uma imensa variedade de artistas e famosos.

"Não justifique o injustificável", afirmou a atriz Giovanna Lancellotti Roxo nas redes sociais. "Esse tipo de gente me dá NOJO. DJ Ivis, você é um merda", disse a atriz da novela "Insensato coração".

"É inaceitável, intragável e brutal", disse por sua vez a cantora Marília Mendonça. "Não existem justificativas ou argumentos que diminuam as provas e a existência do crime cometido. A Justiça tem que atuar", afirmou.

"Por nenhuma mulher a mais silenciada, a violência não deve nem pode nos calar. Não existe justificativa. Todo o meu apoio a Pamella e repúdio às cenas e atos de horror do DJ Ivis. Violência contra mulher é crime", disse Juliette, vencedora do programa de TV "BBB 21".

A cantora Solange Almeida, que integrava a banda Aviões do Forró, divulgou um vídeo com conselhos para todas as mulheres vítimas da violência. "Amor com violência é doença", disse. "Tenha consciência do ciclo da violência: primeiro vem a tensão, depois a agressão, depois a desculpa, em quarto a calmaria e em quinto a nova agressão. Em outras palavras, ele não vai mudar".

Solange revelou já ter sofrido violência doméstica e denunciou. "Não é fácil denunciar, mas é preciso. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim", completou a artista.

Lutadora desafia DJ Ivis para um combate

Cristiane Justino, uma atleta de artes marciais conhecida como Cris Cyborg e que é a atual campeã brasileira de peso-pluma no Ultimate Fighting Championship, teve uma ideia original: desafiou DJ Ivis, a quem chama "valentão", para uma luta. "Venha mostrar as suas habilidades contra as mulheres", escreveu Cris Cyborg no Instagram.

Recebendo milhares de likes, a lutadora anuncia o desafio: "Cyborb vs. DJ Ivis. Estamos apenas esperando o valentão assinar contrato! Venha, entre para a nação que não aceita violência contra as mulheres".

Os fãs de Cris Cyborg batem palmas, evidentemente. Uma mulher comenta: "Parabéns pela sua atitude. É de mulheres que defendem mulheres que estamos precisando". Um homem escreveu que quer ver o DJ "levar porrada", acrescentando: "O preço do ingresso vai ser alto, mas vai valer a pena cada centavo".

E no meio disto, ele ganha seguidores...

Apesar dos gravíssimos atos de violência, DJ Ivis está a conseguir acrescentar seguidores às suas redes sociais. De acordo com o site Social Blade, o músico de forró ganhou 201.500 novos seguidores no Instagram no domingo, 11 de julho, dia em que as agressões foram divulgadas, e soma agora 932 mil fãs.