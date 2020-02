Agricultores espanhóis bloqueiam entrada em Badajoz

JN Hoje às 13:29 Facebook

Agricultores e produtores em protesto contra a crise que afeta a agricultura obrigaram ao bloqueio de várias estradas, nomeadamente o acesso a Badajoz.

Ao contrário do que estava inicialmente previsto quanto ao protesto de agricultores e produtores da Estremadura, nomeadamente de Badajoz, Cáceres e territórios vizinhos, que apontava para o corte de 12 estradas, o número está a ser superior.

No caso de Badajoz, centenas de agricultores, que reclamam preços justos para os produtos agrícolas, cortaram a A5, que liga Madrid a Lisboa, junto ao Caia. Também os acessos pela rotunda do El Faro e pela antiga estrada nacional, junto à rotunda da IFEBA, se encontram cortados. Dentro da cidade espanhola, que faz fronteira com Elvas, dezenas de tratores circularam em marcha lenta, provocando o congestionamento do trânsito, não havendo hora prevista para a sua normalização.

Imagens do protesto foram divulgadas pela Rádio Elvas nas redes sociais.