Um grupo de investigadores siberianos não pensou que um projeto de investigação sobre as águias-das-estepes, em risco de extinção, pudesse ficar tão caro. As aves eram localizadas através de GPS, cujas coordenadas eram convertidas em mensagens de texto. A viagem das águias entre vários países originou uma conta de mais de três mil euros em roaming.

O roaming é um fator a ter em conta sempre que se viaja para o estrangeiro, no nosso caso, principalmente quando o nosso destino fica fora da União Europeia. A maioria das pessoas reduz ao mínimo as comunicações além-fronteiras, para que as contas das operadoras de telecomunicações não ascendam a valores astronómicos.

Um bando de águias-das-estepes, em risco de extinção, foi seguido por um grupo de investigadores da Sibéria que não calculou que o roaming pudesse ser uma importante nuance no seu projeto de investigação.

As aves eram seguidas através de coordenadas do GPS, que eram depois enviadas por mensagens de texto para o telemóvel dos investigadores. Com estas informações, o grupo podia determinar quais as áreas mais seguras para as águias-das-estepes.

As 13 águias analisadas pelo projeto viajaram por diversos países -- Irão, Índia, Paquistão e Cazaquistão -- o que fez com que o valor pago por SMS fosse variando consoante o local onde se encontravam.

A conta chegou à Rede Russa de Pesquisa e Conservação de Aves de Rapina (Russian Raptor Research and Conservation Network, em inglês) com um valor aproximado de 3300 euros em mensagens de texto.

Em alguns das áreas com baixa cobertura de rede, o preço aumentou substancialmente, uma vez que as informações com as coordenadas de GPS das águias foram enviadas mais tarde e em destinos com tarifas mais caras, como o Irão, Afeganistão e o Turquemenistão.

Os preços eram tão diversos consoante os destinos das 13 águias. Na Rússia e no Cazaquistão, um SMS custava entre dois e nove cêntimos. No Afeganistão, por exemplo, o valor aumentava para os 50 cêntimos.

Min, o nome dado pelos investigadores a uma das fêmeas, foi a que mais despesa causou: permaneceu várias semanas no Irão, onde uma mensagem de texto pode custar até 70 cêntimos.

O valor foi de tal maneira avultado para esta organização não-governamental russa que os investigadores iniciaram uma campanha de crowdfunding, para ajudar a pagar a conta. Já foram angariados 1000 euros. O nome da iniciativa na Internet não podia ser mais sugestivo: "Carreguem o telemóvel da águia".

A MegaFon, uma das maiores operadoras telefónicas da Rússia, decidiu conceder um perdão da dívida, após conhecer a história dos investigadores siberianos através das redes sociais.

A empresa comprometeu-se igualmente a criar um serviço específico para este tipo de trabalho.