Ainda há 27 desaparecidos após erupção de vulcão na Indonésia

Pelo menos 27 pessoas continuam desaparecidas desde sábado após o maior vulcão da ilha de Java, na Indonésia, ter entrado em erupção. Há 15 mortos confirmados.

O vulcão Semeru, no distrito de Lumajang, na província de Java Oriental, expeliu lava e uma coluna de cinzas que atingiu os 12 mil metros. Toneladas de detritos vulcânicos cobriram várias cidades e povoações da região.

Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Desastres da Indonésia, disse esta segunda-feira que 56 pessoas foram hospitalizadas, a maior parte devido a queimaduras.

Por outro lado, as equipas de socorro continuam as buscas na tentativa de encontrarem 27 pessoas que estão dadas como desaparecidas desde sábado.

A mesma fonte refere que pelo menos três mil casas e 38 escolas ficaram danificadas.

Toneladas de detritos cobriram as povoações Foto: AMMAR/EPA

No domingo, as forte chuvas que se fizeram sentir na zona obrigaram as autoridades a suspender as operações de busca.

A chuva que atingiu a cratera do vulcão intensificou a expulsão de cinzas adensando a coluna de fumo.

Cerca de 1700 habitantes da região encontram-se nos abrigos de emergência, mas a maior parte dos residentes ficou junto às casas.

O vulcão Semeru, também conhecido como Mahameru, verifica erupções nos últimos 200 anos sendo que se trata de um dos 129 vulcões que se encontra sob vigilância permanente no arquipélago indonésio.

A última erupção registada no Semeru ocorreu no passado mês de janeiro não tendo provocado vítimas.