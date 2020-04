Ainda há países e territórios sem casos de coronavírus

JN/Agências Hoje às 20:05 Facebook

Com mais de 965 mil casos confirmados de coronavírus em todo o mundo, cerca de 15 localizações continuam sem os primeiros registos oficiais de pessoas infetadas.

De acordo com a contagem em tempo real disponibilizada na página do JN, o número de mortes resultantes do novo coronavírus, que já afetou mais de 200 Estados e territórios até esta quinta-feira, 2 de abril, alcançou um total de 492.236. Por outro lado, 203.007 pessoas estão recuperadas e pelo menos 15 regiões continuam sem os primeiros registos oficiais da doença.

Ilhas remotas do Pacífico Sul com baixo nível populacional, entre elas Samoa, Tonga, Tuvalu, Ilhas Salomão, Kiribati, Nauru, Palau, Vanuatu, são também destinos que assistiram à diminuição do fluxo turístico devido às restrições mundiais de viagens, o que por sua vez pode justificar o facto de ainda não terem sido apresentados casos de Covid-19. Não significa, contudo, que os efeitos económicos provenientes da pandemia não se tenham manifestado nos locais em questão.

A situação mostra-se mais complexa em países como o Turcomenistão, na Ásia Central, onde a palavra"coronavírus" foi proibida, bem como o uso da máscara na rua, sob possível pena de prisão.

O regime de Pyongyang também não declarou uma única incidência do vírus. A agência de notícias France Presse citou um alto responsável pelo setor da Saúde, numa declaração onde alega que a Coreia do Norte não regista nenhum caso de Covid-19, mas a afirmação foi refutada pelo comandante das forças norte-americanas na Coreia do Sul, Robert Abrams.

A crise humanitária provocada pela guerra civil que decorre há cinco anos no Iémen impede a realização de testes e o registo de casos, apesar de a propagação do vírus estar a aumentar no Médio Oriente. Para o efeito, a ONU anunciou que irá propor um cessar-fogo através de reuniões virtuais entre as entidades em conflito.

A plataforma da Organização Mundial de Saúde (OMS) avançou que São Tomé e Príncipe, Sudão do Sul, Comores, República Sarauí, Maláui e Lesoto, países rodeados por territórios com casos de Covid-19, não registam dados sobre o vírus. A falta de informação pode estar relacionada com a escassez de testes.

Também a Antártida, continente geograficamente isolado do resto do mundo e muito pouco povoado, aparenta estar livre da infeção.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse esta quinta-feira que nos próximos dias o mundo registará mais de um milhão de casos confirmados de covid-19 e 50 mil mortes.