Airbus A380 da Emirates faz voo de 14 horas com buraco na fuselagem

Um avião Airbus A380 da Emirates voou durante mais de 13 horas até à Austrália com um buraco na fuselagem, na zona do motor. Segundo a companhia, o voo foi completamente seguro.

O incidente ocorreu no voo EK430, no dia 1 de julho, quando o avião fazia a rota do Dubai para Brisbane, Austrália. Os passageiros afirmam que ouviram um barulho forte cerca de 45 minutos após a descolagem da aeronave, mas o voos seguiu sem problemas.

O jornal especializado "The Aviation Herald" relata que os pilotos entraram em contacto com o Controlo de Tráfego Aéreo quando já se encontravam na aproximação ao aeroporto de Brisbane, momentos antes de aterrar, com a suspeita de que um pneu teria rebentado na descolagem e a pedir que os meios de emergência estivessem no local.

A Emirates afirma que o incidente não teve nenhum impacto na estrutura do avião nem na fuselagem, tendo sido permitido um voo seguro. Todos os passageiros desembarcaram a horas previstas.

O "The Aviation Herald" conta que o dano causado foi na carenagem da raiz da asa esquerda por uma peça que se terá soltado do trem de aterragem. Uma parte da "pele" do avião que reduz a resistência aerodinâmica durante o voo, mas que não é parte da estrutura base do aparelho.