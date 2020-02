A espetacular luta contra o vento de um Airbus A380 em Londres

JN Hoje às 19:19 Facebook

Um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, teve de aterrar de lado, no sábado, no aeroporto de Heathrow, em Londres, na sequência dos fortes ventos provocados pela tempestade Dennis, que atingiu o Reino Unido nos últimos dias.

O talento dos dois pilotos, registado em vídeo, não passou despercebido. O avião, que partiu de Abu Dhabi, chegou à capital inglesa e, face às fortes rajadas, viu-se obrigado a fazer uma aterragem lateral. Veja o vídeo:

A tempestade Dennis, que atingiu o Reino Unido já provocou dois mortos. O vento forte e a chuva intensa levaram ao adiamento de voos e causaram centenas de inundações, deixando algumas localidades parcialmente submersas.