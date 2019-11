Albert Rivera abandona liderança do Ciudadanos após derrota eleitoral

Hoje às 10:16 Facebook

O presidente do partido espanhol Cidadãos (direita liberal), Albert Rivera, demitiu-se após o seu partido ter sido o grande derrotado das eleições de domingo, passando de 57 para 10 deputados, noticia a imprensa espanhola.

Albert Rivera convocou a imprensa para fazer uma declaração política sem direito a perguntas às 12 horas (11 horas em Portugal continental).

Fontes do partido citadas pelos media avançam que o dirigente apresentou a demissão.

O Cidadãos foi o partido mais penalizado nas eleições de domingo, tendo passado dos 15,9% que obteve em 28 de abril, com 57 deputados no parlamento, para 6,8% com 10 representantes agora.

O PSOE ganhou as eleições legislativas de domingo, mas sem maioria absoluta e mais fraco que anteriormente, tendo a grande descida do Cidadãos beneficiado o PP e, sobretudo, o Vox (extrema-direita) que agora tem mais do dobro dos deputados.

Na consulta eleitoral de 10 de novembro, o PSOE teve 28,0% dos votos (120 deputados), seguidos pelo PP com 20,8% (88), o Vox com 15,1% (52), o Unidas Podemos com 12,8% (35), o Cidadãos com 6,8% (10).