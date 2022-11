Aldeia do gulag estalinista votou hoje em liberdade nas eleições presidenciais do Cazaquistão

Luís Moreira, no Cazaquistão Hoje às 16:58 Facebook

Akmola é uma vila pacata, situada 20 quilómetros a norte da capital, Astana, que tem 12 mil eleitores divididos por três mesas de voto, uma delas no centro cultural local. Pela manhã, com a neve a cair forte, os cidadãos vão entrando e votando nas eleições presidenciais com boletins com cinco candidatos.

A contagem só termina terça-feira, mas os analistas locais e a imprensa internacional apontam para uma vitória clara do atual presidente Kassym Jomart Tokayev, que já as tinha ganho em 2019 com 70% dos votos Isto, embora alguns dos seus opositores tenham manifestado a esperança de vencer, à segunda volta.

Até às 16 horas, dez horas em Portugal, tinham votado 7,5 milhões de pessoas, 62 por cento dos 11,5 milhões inscritos. E ainda faltavam quatro horas para o fecho das urnas. A contagem dos votos prolonga-se por dois dias, o que se explica dado o gigantismo do país, mas esperam-se projeções para hoje ou para esta segunda-feira.