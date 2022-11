Aldeia espanhola abandonada há 30 anos está à venda por 260 mil euros

Diana Fernandes Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A vila Salto de Castro, em Espanha, desabitada há mais de três décadas está à venda por 260 mil euros. Localizada no município de Fonfria, na província de Zamora, fica a apenas cerca de 20 quilómetros da cidade raiana de Miranda do Douro.

A vila, que está à venda no site "Idealista", foi construída para acolher as famílias dos trabalhadores que construíram a barragem de Castro. Devido à transferência dos funcionários e do posto da Guarda Civil, que vigiava as barragens, foi abandonada em 1989. Desde então está completamente desabitada.

Na aldeia, existiam 44 casas, um bar, uma igreja e uma escola, como se descreve no anúncio da imobiliária. Além disso, tinha uma pousada com 14 quartos, refeitório e lavandaria, um reservatório, piscina e centro desportivo.

PUB

A aldeia pertencia a um grupo de empresários, que no início do ano 2000 a comprou à Iberdrola, empresa de eletricidade espanhola. O objetivo era transformar a localidade numa zona turística, no entanto, devido à crise de 2008 os planos foram cancelados, relata a imprensa espanhola.

Segundo os antigos proprietários, será necessário realizar um investimento de cerca de dois milhões de euros para reabilitar a aldeia inteira.