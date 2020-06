Aldeia sai das águas da Toscania após 25 anos submersa

JN Hoje às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma vila italiana datada do século XII, na província de Lucca, na Toscania, está debaixo de água desde 1994, por causa da construção de uma barragem. Começou a ser vista devido ao esvaziamento de um lago.

Fabbriche di Careggine foi inundada em 1946 para construir uma barragem hidroelétrica no Lago Vagl e não era vista desde 1994, quando aquele lago foi esvaziado pela última vez.

Na altura da construção da barragem, os moradores da localidade foram transferidos para uma nova cidade à beira do lago, Vafli di Soto, deixando para trás as suas casas submersas por 34 milhões de metros cúbicos de água.

As estruturas, agora à vista com um novo esvaziamento da barragem, revelam-se intactas, incluindo as casas de pedra, uma ponte, um cemitério e a Igreja de San Teodoro.

Segundo as autoridades locais de turismo, a vila fantasma só foi vista desde 1946 por quatro vezes, 1958, 1974, 1983 e 1994. O lago tem sido drenado para trazer a vila à tona. O jornal italiano La Repubblica revelou que em 2015 o antigo presidente da câmara de Vagli di Sotto, apelou para que o lago fosse drenado para mostrar a antiga vila do século XII, preocupado que estava com a situação do emprego local e do turismo.

Num post no Facebook, Lorenza Giorgi, filha do ex-autarca local Somenico Giorgi, apontou para o esvaziamento do lago durante 2021. "Fontes fiáveis dizem que, no próximo ano, em 2021, o lago de Vagli será esvaziado", escreveu.

"A última vez que foi esvaziado foi em 1994, quando meu pai foi presidente da câmara, e graças aos seus esforços e a inúmeras iniciativas, conseguiram estabelecer toda a cidade de Vagli e puderam receber mais de 1 milhão de pessoas ," disse ainda Lorenza Giorgi.

A empresa de energia Enel, que administra o lago artificial, disse à CNN que um grupo de trabalho está a ser discutido com o município de Vagli di Sotto e a Romei Srl para discutir o turismo na região. A reconstrução do ambiente natural é uma das iniciativas em discussão, disse a empresa, incluindo a limpeza do reservatório de Vagli e possivelmente o esvaziamento da bacia.