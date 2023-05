Alegada compra de votos ofusca eleições em Espanha

Hoje às 12:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 35 milhões de eleitores em Espanha vão hoje votar para escolher os mais de 67 mil vereadores dos mais de oito mil municípios, além dos representantes nos parlamentos regionais de 12 das 17 comunidades autónomas, incluindo a de Madrid. O escrutínio ocorre no meio de dúvidas sobre o desempenho do PSOE, que viu, nas últimas sondagens, a vantagem em relação ao PP diminuir. Na véspera das eleições locais, o partido do primeiro-ministro Pedro Sánchez teve candidatos detidos por suspeita de compra de votos.

Em Mojácar, na comunidade de Andaluzia, dois membros do PSOE na lista de votação local foram detidos, junto de outras cinco pessoas, na quarta-feira. A investigação do caso, conduzida pela Procuradoria Anticorrupção, descobriu uma rede que pagava entre 100 e 200 euros em troca da adulteração do voto em favor dos socialistas, com comissões de 50 euros se conseguissem convencer conhecidos e familiares a praticarem a fraude, revelaram fontes citadas pelo jornal "El Mundo".

Já em Albudeite, na Região de Múrcia, uma candidata à autarquia e os números seis e 19 na lista para as eleições autonómicas, todos do PSOE, foram alguns dos detidos numa operação da Guarda Civil, na quinta-feira. Ainda de acordo com fontes ouvidas pelo diário espanhol, as autoridades investigam "um caso específico" de compra de votos em troca de drogas no município.