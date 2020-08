Alemanha com mais de mil casos de covid-19 num dia

JN/Agências Hoje às 12:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Alemanha identificou, pela primeira vez em três meses, mais de mil novos casos de covid-19 num só dia, registando um total de 1024 infeções nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).

A última vez que o país superou esta barreira foi a 7 de maio deste ano. Os valores recomeçaram a subir no final do mês de julho, com a Alemanha a registar, desde o início da pandemia de covid-19, um total de 213 067 casos.

Quantificaram-se mais sete vítimas mortais nas últimas 24 horas, para um total de 9175. Houve uma subida dos casos curados, aproximadamente mais 600, para 195 200.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, comentou os números esta quinta-feira numa conferência de imprensa, repetindo que "a pandemia ainda não terminou", e sublinhando a importância da realização de testes por parte dos viajantes que regressam à Alemanha.

"Manter o vírus afastado é uma corrida de longa distância", disse o ministro, mostrando-se preocupado com o crescimento das infeções no país e pedindo especial atenção às festas e reuniões familiares e às celebrações religiosas.

"Encorajo que cuidemos uns dos outros", realçou, reforçando o apelo ao uso de máscara e ao cumprimento das regras de higiene e distanciamento de segurança.