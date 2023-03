Alemanha enfrenta maior greve dos transportes das últimas décadas

Milhões de alemães enfrentam fortes perturbações nos transportes públicos, devido a uma greve que já está a ser classificada como uma das mais relevantes das últimas décadas. Os trabalhadores lutam por aumentos salariais, enquanto a maior economia da Europa tem mostrado dificuldade em dar resposta à inflação.

Aeroportos, terminais de comboios e estações de autocarros estão, esta segunda-feira, paralisados em todo o país, em consequência de uma greve geral de 24 horas convocada pelo sindicato Verdi e pelo sindicato ferroviário e de transportes EVG. Apesar de, até ao final da manhã, ainda não se conhecerem os dados que espelham as reais consequências da interrupção, a Imprensa alemã antecipa que esta greve ficará marcada por ser uma das mais significativas dos últimos anos.

Nas primeiras horas do dia, dois dos maiores aeroportos da Alemanha, Munique e Frankfurt, suspenderam alguns voos, enquanto os serviços ferroviários de longa distância foram cancelados pela operadora Deutsche Bahn, dando lugar a um mar de trabalhadores vestidos com coletes refletores.

Numa altura em que a inflação tem vindo a escalar, atingindo 8,7% em fevereiro, os trabalhadores pressionam por aumentos salariais para atenuar as consequências económicas, no entanto, as empresas têm vindo a defender que não é a altura certa para aumentos salariais.

O sindicato Verdi - que exige um aumento salarial de 10,5% (pelo menos 500 euros por mês) - está a negociar em nome de cerca de 2,5 milhões de funcionários do setor público, o que inclui trabalhadores dos transportes públicos e aeroportos. Já o sindicato EVG está a intermediar em prol de 230 mil trabalhadores da operadora ferroviária Deutsche Bahn e empresas de autocarros, apelando por progressos na ordem dos 12%, o que se traduziria em mais 650 euros mensais.

Martin Burkert, secretário-geral da EVG, disse ao jornal "Augsburger Allgemeine" que os patrões ainda "não tinham apresentado uma oferta viável", alertando que podem ser agendadas novas greves, inclusive durante o período das férias da Páscoa. Ao "Bild am Sonntag", Frank Werneke, chefe do sindicato Verdi, lembrou que a greve é uma questão de sobrevivência para milhões de trabalhadores,

Por sua vez, a Deutsche Bahn destacou no domingo, cita a agência Reuters, que a greve é "completamente excessiva, infundada e desnecessária", lembrando ainda que um aumento salarial resultaria em tarifas mais elevadas para os passageiros.

A empresa espera que a paralisação tenha um "impacto maciço" em toda a rede ferroviária e prometeu informar os utilizadores "da forma mais rápida e abrangente possível" sobre cancelamentos e atrasos.