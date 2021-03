Alemanha levanta proibição de transportes aéreos a Portugal

Augusto Correia Hoje às 19:33 Facebook

A Alemanha retirou Portugal da lista de "países com elevada incidência de mutações do coronavírus, com efeitos a partir do próximo domingo", indica uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros português na rede social Twitter.

Segundo a nota do ministério tutelado por Augusto Santos Silva, a decisão põe fim à "proibição de transporte" que impedia as viagens de pessoas a partir de Portugal.

O anúncio da decisão de Berlim surgiu pouco depois das declarações feitas pelo ministro da Administração Interna português, Eduardo Cabrita, que defendeu que "não há qualquer justificação" para as restrições que a Alemanha impõe aos passageiros provenientes de Portugal devido à pandemia de covid-19.

"Portugal está manifestamente esta semana com resultados que são mais positivos ainda do que aqueles que tínhamos há uma semana, e, portanto, não há nenhuma justificação para essa restrição", sublinhou então Eduardo Cabrita numa conferência de imprensa após o conselho informal dos ministros de Administração Interna da UE, presidido pelo próprio a partir de Lisboa.

Desde 30 de janeiro, a Alemanha tem proibido a entrada a passageiros oriundos de Portugal, por constar numa lista em que também estão incluídos países como a Eslováquia ou a região austríaca de Tirol, e que engloba as chamadas "zonas com variantes de covid-19".

Segundo o portal na Internet da agência aérea alemã Lufthansa, só os indivíduos com a nacionalidade alemã ou com um cartão de residência no país podem entrar na Alemanha, caso viagem de uma destas zonas.