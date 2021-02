Alemanha regista 14.211 novos casos e 786 mortes por covid em 24 horas

JN/Agências Hoje às 08:52 Facebook

As autoridades de saúde alemãs registaram nas últimas 24 horas 14.211 novas infeções por coronavírus e 786 mortes, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Na quinta-feira da semana passada, as novas infeções tinham atingido as 17.553 e as mortes as 941.

O número máximo diário de infeções na Alemanha foi registado em 18 de dezembro, com 33.777 novos casos, e o de óbitos em 14 de janeiro, com 1.244.

O número de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio na Alemanha, em 27 de janeiro do ano passado, é de 2.252.001 e já morreram 59.742 pessoas.

Cerca de 1.991.000 pessoas foram registadas como curadas e o número de casos ativos é de cerca de 201.600, segundo a estimativa do RKI.

Na Alemanha, a incidência cumulativa em sete dias é de 80,7 casos novos por 100.000 habitantes e o número de novas infeções em uma semana totaliza as 67.122.

Na última quinta-feira, a incidência em sete dias caiu pela primeira vez em três meses abaixo de 100 novas infeções por 100 mil habitantes, para 98 casos.

O pico de incidência foi registado em 22 de dezembro, com 197,6 novas infeções por 100.000 habitantes numa semana.

A meta do governo alemão é diminuir a incidência para menos de 50, esperando que desta forma todas as cadeias de contágio possam ser rastreadas novamente.

O número de pacientes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos na quarta-feira foi de 4.222, menos 42 em 24 horas, dos quais 2.319 (menos 37 do que na terça-feira) precisam de respiração assistida, de acordo com dados da Associação Interdisciplinar Alemã para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Em um dia, 551 novas admissões de pacientes com covid-19 foram registadas nas unidades de cuidados intensivos 593 deixaram a terapia intensiva, das quais 31% correspondem a óbitos, especifica o RKI.

O índice de transmissão (Rt), que tem em conta as infeções num intervalo de sete dias, é de 0,83 na Alemanha como um todo, o que significa que cada 100 infetados contagia uma média de 83 pessoas.

Desde 26 de dezembro, o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina covid-19 na Alemanha aumentou para 2.033.561, o que corresponde a 2,4%, enquanto 679.649 pessoas receberam já a segunda dose.