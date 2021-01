Alemanha regista 9.847 novas infeções e 302 mortos em 24 horas

JN/Agências Hoje às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A Alemanha registou 9.847 novas infeções pelo novo coronavírus que provoca a covid-19 e 302 mortes nas últimas 24 horas, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

Estes valores são influenciados pelo menor número de exames realizados nos últimos dias devido aos feriados de Ano Novo e porque nos fins de semana nem todos os escritórios regionais transmitem os seus dados.

A segunda onda da pandemia continua a atingir máximos na Alemanha. Em 30 de dezembro, foram registados 1.129 óbitos e em 18 de dezembro, o número máximo de infeções diárias, foi de 33.777.

A incidência acumulada nos últimos sete dias caiu para 139,4 casos por 100 mil habitantes, longe do máximo de 197,6 casos em 22 de dezembro.

A taxa de contágio foi reduzida para 0,91, de modo que cada nova pessoa infetada infeta menos de uma pessoa, algo fundamental para achatar a curva.

Esta segunda-feira, os responsáveis pela educação dos 16 estados federais vão reunir-se com a ministra da Educação, Anja Karliczek, para analisar a situação nas escolas. As férias do Natal foram prolongadas até ao dia 11.

Na terça-feira, os chefes dos 16 executivos regionais vão reunir-se com a chanceler Angela Merkel para debater a necessidade de prolongamento das restrições à vida social e à atividade económica impostas em novembro.

PUB

Lazer, entretenimento, cultura e restaurantes permanecem fechados. As lojas permanecem abertas com capacidade limitada, o turismo é proibido e o trabalho em casa é recomendado.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.835.824 mortos resultantes de mais de 84,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.