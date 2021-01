Alemanha regista novo máximo diário de quase 1200 mortos em 24 horas

Hoje às 08:50 Facebook

A Alemanha registou um novo máximo de 1.88 mortes por covid-19 e 31849 novas infeções nas últimas 24 horas, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

O maior número de mortes registado até agora tinha sido anunciado em 30 de dezembro, com 1129 mortes, enquanto o número máximo de novas infeções diárias foi registado em 18 de dezembro, com 33777 casos.

A incidência acumulada nos últimos sete dias no país é de 136,5 casos por 100 mil habitantes, longe do máximo de 197,6 casos alcançado em 22 de dezembro.

No total, o RKI contabilizou 1866887 pessoas infetadas com Sars-CoV2, das quais 38.795 morreram. O número de pessoas que recuperaram da doença é de 1494100.

A chanceler alemã, Angela Merkel, e os chefes de governo dos 16 Estados federais concordaram na terça-feira estender as atuais restrições até 31 de janeiro e endurecer algumas delas, principalmente aquelas relacionadas a reuniões privadas.

As escolas e o comércio não essencial foram encerrados, assim como as atividades nos setores do lazer, desporto, cultura e restauração, que deixaram de funcionar desde o início de novembro.

No entanto, no que diz respeito às escolas, os estados alemães estão a traçar planos para voltar às aulas presenciais antes do combinado, com turmas menores e menos horas.

Por outro lado, as autoridades alemãs concordaram que, em áreas onde a incidência cumulativa em sete dias ultrapassar 200 casos por 100.000 habitantes, a movimentação dos seus habitantes será limitada a um raio de 15 quilómetros da sua residência.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.