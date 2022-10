Alemanha rejeita pedido milionário da Polónia de reparações de guerra

JN/Agências Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, rejeitou proceder ao pagamento do pedido feito na segunda-feira pela Polónia de reparações multimilionárias pelos danos sofridos às mãos da Alemanha nazi durante a II Guerra Mundial.

Baerbock, de visita a Varsóvia para participar numa conferência sobre segurança, sublinhou que a questão monetária está encerrada e que a Alemanha terá de enfrentar o "dever perpétuo" de recordar o sofrimento que infligiu à Polónia em meados do século passado, durante o segundo conflito à escala mundial (1939-1945).

"A Alemanha mantém a sua responsabilidade histórica sem nenhuma atenuante", declarou a MNE alemã, salientando a vergonha que Berlim sente pela "desumana campanha de opressão" e de "pura aniquilação" que o regime nazi impôs ao país vizinho.

PUB

"É percetível quão presente está essa dor até hoje, não só entre os que têm 90 anos, como também entre os de nove, porque a dor se herda de geração em geração", disse Baerbock ao seu homólogo polaco, Zbigniew Rau.

O Governo da Polónia reiterou na segunda-feira os seus pedidos à Alemanha de reparações pelos danos sofridos durante a Segunda Guerra Mundial e assinou uma nota diplomática que já vai a caminho de Berlim, na qual solicita uma "compensação por danos materiais e imateriais causados ao Estado polaco".

Embora o chefe da diplomacia polaco não tenha revelado o montante exato pedido, o Governo de Varsóvia apresentou a 01 de setembro, no 83.º aniversário do início da guerra, um extenso relatório estimando que os danos económicos causados pela Alemanha nazi ao país correspondam atualmente a 6,2 biliões de zlótis (1,3 biliões de euros).

A divulgação do relatório esteve no centro das cerimónias nacionais para assinalar o aniversário do início da guerra, que começou a 1 de setembro de 1939, com o bombardeamento e a invasão da Polónia pela Alemanha nazi, a que se seguiram cinco anos de ocupação que causaram a morte de seis milhões de pessoas, incluindo três milhões de judeus.

Berlim considera o assunto encerrado e argumenta que a compensação foi paga às nações do Bloco de Leste nos anos após a guerra, ao passo que os territórios que a Polónia perdeu no leste, quando as fronteiras foram redesenhadas, foram compensados com alguns dos territórios que pertenciam à Alemanha antes da guerra.

Mas o Governo da Polónia rejeita uma declaração de 1953, feita pelos então líderes comunistas do país, sob pressão da União Soviética, concordando em não fazer mais reivindicações à Alemanha.

Segundo Rau, a nota enviada na segunda-feira a Berlim expressa o seu ponto de vista de que os dois lados devem agir "sem demora" relativamente aos efeitos da ocupação alemã de 1939-1945 de uma "forma duradoura e complexa, além de jurídica e materialmente vinculativa".

Isso inclui reparações monetárias alemãs, além da devolução de obras de arte, arquivos e depósitos bancários saqueados, precisou o MNE polaco, considerando que Berlim devia também esforçar-se por informar a sociedade alemã da "verdadeira" dimensão da guerra e dos respetivos desastrosos efeitos na Polónia.

Varsóvia afirma que o pagamento de reparações fortaleceria as relações bilaterais, fazendo-as assentar na verdade e na justiça, além de encerrar dolorosos capítulos do passado.

O Governo polaco argumenta ainda que o país foi a primeira vítima da guerra e nunca foi totalmente compensado pela vizinha Alemanha, que agora é um dos seus principais parceiros na União Europeia.