Alemanha supera 180 mil casos curados e conta mais 503 infetados num dia

O número de novos casos de ​​​​​​​covid-19 na Alemanha nas últimas 24 horas foi de 503, semelhante às infeções consideradas curadas no mesmo espaço de tempo, 500, segundo o Instituto Robert Koch (RKI).

No total, desde o início da pandemia de covid-19, o país já diagnosticou 195.228 casos. Entre eles, aproximadamente 180.300 pessoas superaram a doença.

O RKI dá conta de mais nove vítimas mortais em relação ao dia anterior, para um total de 8994.

A maioria dos alemães está de acordo com a possibilidade de serem realizados testes gratuitos a toda a população. É o principal resultado de uma sondagem publicada hoje pelo jornal "Augsburger Allgemeine".

De acordo com este estudo, 60% dos inquiridos concorda com os testes mesmo que não sejam detetados sintomas da doença. Já 31% discorda.

O inquérito surge depois do líder do Governo da Baviera, Markus Söder, ter anunciado a intenção de testar todos, independentemente do estado de saúde ou riscos associados. Uma declaração que gerou polémica e críticas por parte do ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 512 mil mortos e infetou mais de 10,56 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.579 pessoas das 42.454 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.