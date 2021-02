Alemanha recomenda vacina AstraZeneca para maiores de 65 anos

JN/Agências Hoje às 11:42 Facebook

A Comissão Permanente para a Vacinação na Alemanha vai alterar a recomendação que limitava o uso da vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos, anunciou este sábado o chefe do organismo, Thomas Mertens.

Em declarações à segunda cadeia de televisão da Alemanha (ZDF), Thomas Mertens admitiu que a recomendação causara problemas na aceitação dessa vacina na Alemanha.

"Nós nunca criticámos a vacina, só criticámos o facto de não haver dados suficientes sobre a sua eficácia em maiores de 65 anos. A vacina é boa e os novos dados permitem-nos agora uma maior valorização", disse.

A comissão prepara-se agora para uma nova recomendação à luz dos novos dados, precisou o responsável.

Por outro lado, no caso da AstraZeneca, Mertens não descarta a possibilidade de o intervalo entre as duas tomas seja maior no futuro.

Depois de um início lento e de problemas na campanha de vacinação na Alemanha, o processo começa a acelerar-se ainda que alguns cidadãos mantenham reservas perante as vacinas, sobretudo em relação à da AstraZeneca.