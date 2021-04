Alemanha vai devolver "Bronzes do Benim" à Nigéria em 2022 

Rafaela Pereira Hoje às 18:36 Facebook

A Alemanha vai começar a devolver artefactos culturais apreendidos durante a era colonial, mais conhecidos como "Bronzes do Benim", depois de especialistas de museus e líderes políticos terem chegado a um acordo, esta quinta-feira. As primeiras devoluções estão previstas para 2022.

"Enfrentamos a nossa responsabilidade histórica e moral de lançar uma luz e trabalhar no passado da Alemanha", disse Monika Grütters, ministra da Cultura da Alemanha, após a reunião.

O objetivo do acordo, segundo a ministra, é "a maior transparência possível" e, acima de tudo, uma restituição substancial. "Queremos contribuir para o entendimento mútuo e reconciliação com os descendentes das pessoas cujos tesouros culturais lhes foram roubados durante os tempos do colonialismo", sublinha.

Os bronzes de Benim, obras de arte feitas de bronze, latão e marfim, foram roubados pelo exército britânico num ataque ao Reino de Benim, na Nigéria, em 1897. Posteriormente, os bronzes foram distribuídos por todo o Mundo e centenas encontram-se atualmente em museus alemães. A Nigéria pretende o seu retorno há décadas.

Os objetos históricos em questão, cujo inventário ascende a mais de 500 artefactos originários do então Reino do Benim, parcela de território que atualmente pertence à Nigéria, fazem parte do acervo do Museu Etnológico de Berlim.

A Alemanha divulgará um roteiro obrigatório para os aspetos legais e logísticos do processo de restituição até ao final de junho, com as primeiras peças a serem devolvidas em 2022.

As partes do acordo comprometeram-se a colaborar com parceiros nigerianos, incluindo o Legacy Restoration Trust, que está a liderar o desenvolvimento do novo Museu Edo para Arte da África Ocidental, na cidade de Benin.

"Acreditamos que a nossa colaboração deve transcender não apenas para devolver as obras, mas também compreender o significado dessas obras da nossa história", disse Godwin Obaseki, governador do Estado de Edo, em comunicado.