Alemanha vai fazer depender exportação de armas do cumprimento de direitos humanos

A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros disse, no Cairo, que os direitos humanos vão ser centrais para as vendas de armas internacionais por parte do seu Governo, incluindo ao Egito.

A ministra Annalena Baerbock afirmou que uma lei a ser implementada este ano vai também impor restrições para garantir que não serão vendidas armas a países em áreas afetadas por crises, exceto em circunstâncias excecionais.

"A situação dos direitos humanos já representa um papel importante aqui", disse a governante, sem especificar que mecanismos vão ser postos em prática.

Baerbock falava numa conferência de imprensa na capital egípcia, ao lado do seu homólogo, Sameh Shukry, depois de se encontrar com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sissi.

O governo egípcio reprime, há anos, a oposição, detendo milhares de pessoas, principalmente islamitas, mas também ativistas seculares, envolvidos na Primavera Árabe de 2011 que depôs Hosni Mubarak.

Por seu lado, o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros defendeu que a proteção do seu país é vital para a Europa, especialmente ao evitar que migrantes atravessem o Mediterrâneo.

Shukry realçou que, caso a Alemanha decida limitar a venda de armas, o Egito procurará outras fontes.

Em 2021, a Alemanha exportou 9,35 mil milhões de euros em armamento, dos quais quase metade foram para o Egito.