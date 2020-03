Alemão de 33 anos pode ser o "doente zero" do coronavírus na Europa

Um alemão de 33 anos pode ter sido o primeiro cidadão europeu a contrair o novo coronavírus (Covid-19). A informação foi avançada pelo New England Jornal of Medicine, citado esta quinta-feira pelo Corriere della Sera.

Segundo avança o jornal italiano, o homem apresentou os primeiros sintomas de infeção (dificuldades respiratórias e febre) a 24 de janeiro. No entanto, como melhorou, acabou por regressar ao trabalho três dias depois.

De referir que, nos dias 20 e 21 de janeiro, o alemão tinha participado numa conferência ao lado de uma colega de Xangai que permaneceu na Alemanha de 19 a 22 de janeiro, sem apresentar qualquer sintoma de Covid-19. Contudo, no voo de regresso à China, no dia 26, a mulher sentiu-se mal e, à chegada, após fazer as análises necessárias, soube estar infetada com o novo coronavírus.

No dia 27 de janeiro - quando o alemão voltou ao trabalho, recorde-se - a mulher informou os sócios alemães de que tinha contraído o vírus e os funcionários que tinham estado em contacto com ela foram sujeitos a análises. O teste realizado ao alemão de 33 anos foi positivo, embora o homem não apresentasse, nessa altura, qualquer tipo de sintoma.

No dia seguinte, outros três funcionários, que tinham estado em contacto com ele, tiveram resultados positivos.

Segundo o New England Jornal of Medicine, "a infeção parece ter sido transmitida durante o período de incubação", quando os sintomas eram leves ou ainda não se tinham manifestado.

Em Portugal, o número de casos de infeção por Covid-19 subiu para oito, após mais dois testes positivos. São dois homens e estão internados no Hospital de São João, no Porto. Um dos doentes tem 50 anos e veio de Itália e o outro tem 49 anos e ligação a um caso confirmado, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.