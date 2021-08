Alerta de tsunami após sismo de 7,2 no Haiti. Vários mortos confirmados

JN Hoje às 15:15, atualizado às 17:22 Facebook

Um sismo de magnitude 7,2 atingiu a costa Oeste do Haiti e originou um alerta de tsunami para aquela região das Caraíbas. A água do mar já começou a entrar nas ruas de Les Cayes.

O terramoto teve o epicentro a cerca de oito quilómetros da cidade de Petit Trou de Nippes, a cerca de 150 quilómetros de Porto Príncipe, a 10 quilómetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla original).

O sismo causou vários mortos, indicou à agência France-Presse o diretor da Proteção Civil, Jerry Chandler. "Há mortos, confirmo, mas ainda não tenho um balanço preciso", disse Chandler, precisando que o primeiro-ministro, Ariel Henry, estava a caminho do centro de operações de emergência em Porto Príncipe.

O terramoto registado às 8.29 horas locais (13.29 em Portugal continental), ocorreu a mais de 160 quilómetros a sudoeste da capital do Haiti, Porto Príncipe,.

O sismo foi sentido também na República Dominicana, que divide com o Haiti a ilha caribenha de Hispaniola.

O Haiti, um dos países mais pobres do Mundo, está ainda a recuperar de um sismo de magnitude 7 na escala de Richter, que vai de 2,0 a 10, que ocorreu há 11 anos perto da capital haitiana e que matou milhares de pessoas.

