Alerta de tsunami após sismo de 7,2 no Japão

Um forte terramoto de 7,2 graus de magnitude abalou, este sábado, o Japão, espoletando um alerta de tsunami com possibilidade de ondas de um metro.

O tremor atingiu o país às 18.09 horas (9.09 horas em Portugal continental), com epicentro em águas do Pacífico ao largo da região de Miyagi, a uma profundidade de 60 quilómetros. Até ao momento, não há relatos de danos em Miyagi e os serviços públicos locais estão a inspecionar o estado das centrais nucleares da região, de acordo com os meios de comunicação locais.

O Serviço Geológico dos EUA colocou a força do tremor de terra em 7,0 de magnitude.

O tremor de terra e o aconselhamento sobre o tsunami surgem poucos dias depois de o Japão ter assinalado 10 anos desde o catastrófico terramoto de magnitude 9 de 11 de Março de 2011, que desencadeou um tsunami mortal e o derretimento de Fukushima.